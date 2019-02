© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ai microfoni de Il Secolo XIX ha parlato dell'operazione Sturaro e, più in generale, della possibile sinergia con la Juventus. "Stefano ta meglio di come credevamo, ha fatto la prima partitella, poi giocherà con la Primavera e a breve lo vedremo in campo. Romero? Piace a tante squadre, in Italia e all'estero. Compresa la Juve, che ha avuto la possibilità di vederlo subito, alla sua gara d'esordio in Italia. Non ci aspettavamo che potesse fare bene così presto, visto che aveva un po' di esperienza solo in Argentina. Invece gioca come se stesse in A da anni". Su Sturaro gli fa eco l'ad Zarbano: "In estate valeva più di 18 milioni, ha 25 anni, crediamo molto in lui".