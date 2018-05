Genoa, Perinetti: "Skorupski ci interessa. Laxalt? Al momento resta"

© foto di Chiara Biondini

Il DG del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato dell'interesse del Grifone per l'estremo difensore giallorosso Skorupski ai microfoni di Radio Centro Suono Sport: "Skorupski ci interessa. Il secondo portiere giallorosso è un nostro obiettivo. Perin? La Roma non è tra i club che ci ha contattato per lui. Laxalt al momento resta al Genoa, non ci sono novità”, riporta vocegiallorossa.it