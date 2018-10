Genoa, Piatek cedibile a gennaio: Napoli, Juve e Bayern in corsa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la corsa per il futuro di Krzysztof Piatek è già iniziata e a gennaio potrebbe arrivare subito la prima svolta. Preziosi lo vuole tenere almeno fino all'estate, ma non esclude di venderlo a gennaio per poi tenerselo in prestito fino a giugno del 2019. Sulle sue tracce ci sono da giorni sia la Juventus, che ha anticipato tutti, e a ruota il Bayern Monaco. Negli ultimi giorni anche Carlo Ancelotti, e dunque il Napoli, si è interessato in prima persona all'attaccante polacco, iscrivendo alla potenziale asta anche il club azzurro. La quotazione base è ormai vicina ai 40 milioni: chi prima arriva meglio alloggia.