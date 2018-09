Genoa, Piatek come Shevchenko: 5 reti nelle prime 4 partite in Serie A

Un inizio di stagione al di là di ogni più rosea aspettativa. Krzysztof Piątek sta battendo ogni record nella prima parte della sua prima esperienza in Serie A: come riporta Opta Paolo, il polacco è il primo a segnare cinque reti nelle prime quattro partite disputate nel massimo campionato italiano dai tempi di un certo Andriy Shevchenko, che ci riuscì nel 1999.

5 - Krzysztof #Piatek is the first player to score five goals in his first four Serie A appearances since Andriy Shevchenko (October 1999). Memories. #LazioGenoa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 settembre 2018