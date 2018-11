Genoa, Piatek-Kouamé la coppia perfetta ma solo una volta in gol insieme

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rapido e imprevedibile il primo. Letale negli ultimi metri il secondo. Christian Kouamé e Krzysztof Piatek sono la coppia di attaccanti più utilizzata in questa prima parte di stagione. E' cambiata la guida tecnica, sono cambiati i moduli - si è passati dal 3-4-1-2 di Ballardini al 3-5-2 di Juric - ma il tandem offensivo, salvo rare eccezioni, è sempre rimasto lo stesso. Lanciati nella sfida contro l'Empoli, i due sono andati subito a segno nel match vinto per 2-1. La prima uscita stagionale è però coincisa con l'unica volta in cui i due hanno gonfiato la rete avversaria isieme. Nella partita dopo il reparto è stato confermato in blocco ma non ha portato punti se non una doppietta, inutile ai fini del risultato, del polacco. Contro Bologna e Lazio il giovane ivoriano è partito dalla panchina per entrare a gara in corso. Contro i felsinei il suo ingresso ha cambiato l'andamento del match con il “Pistolero” che ha fatto esplodere l'artiglieria realizzando il gol partita. Contro i biancocelesti all'Olimpico l'ex Cittadella è entrato al 27' del primo tempo per Spolli con la squadra già sotto 2-0 ma non è servito a cambiare le sorti dell'incontro. Da quel momento sei gare in cui sono stati entrambi titolari, dalle due vittorie di fila contro Chievo e Frosinone alla sconfitta di misura contro il Napoli a Marassi salvo un'unica eccezione. Contro l'Inter a San Siro Piatek non è stato schierato da Ivan Juric, visto i tre impegni ravvicinati.

TITOLARI AL DERBY - Scontato immaginare che i due saranno riproposti anche nel derby contro la Samp. Il conto alla rovescia sta per essere ultimato e domenica sera Kouamé e Piatek avranno il compito di mettere in difficoltà una retroguardia blucerchiata che nelle ultime gare è apparsa tutt'altro che perfetta. Il polacco, che al momento resta sempre in vetta alla classifica marcatori, dovrà interrompere un digiuno che dura da cinque partite. L'ultimo gol realizzato risale alla gara interna contro il Parma persa per 3-1 che costò la panchina a Davide Ballardini. Il numero 11 rossoblu invece ha sbloccato il punteggio contro il Napoli realizzando il suo terzo centro stagionale. Il Genoa cerca l'assalto alla stracittadina, che non vince dall'8 maggio 2016, e Ivan Juric, la cui posizione sembra essere in bilico, si affida alla coppia-gol Kouamé-Piatek.