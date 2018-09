Genoa, Piatek: "Un solo obiettivo. Giocare sempre, segnare in ogni gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Krzysztof Piatek, ha parlato del suo feeling con il gol. "Capocannoniere? Qui è dura, lo dimostra il fatto che CR7 non abbia ancora segnato. E poi ci sono tanti attaccanti-top, difficile superarli. In Polonia ne avevo fatti 21, ma non penso a un numero, 15 o 20. Ho solo due obiettivi, giocare sempre e segnare in ogni gara".