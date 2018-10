Genoa, Piatek vale almeno 40 mln: big in fila, ma a gennaio non si muove

© foto di Federico Gaetano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa e attuale capocannoniere della Serie A. Acquistato in estate per 4 milioni di euro, adesso ne vale almeno 40 e per lui c'è la fila: lo seguono Juventus e Inter, ma anche il Bayern Monaco e le big inglesi. Però, almeno per gennaio i tifosi rossoblù possono dormire sonni tranquilli: Preziosi non ha alcuna intenzione di cederlo a stagione in corso.