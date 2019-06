Genoa, Pinamonti piace. L'Inter lo cede solo con prelazione per riacquisto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è molto attiva sul fronte cessioni, alla ricerca di plusvalenze utili per il bilancio. Il Genoa, secondo quanto riporta Sky Sport, ha puntato Andrea Pinamonti, giovane attaccante che la società rossoblù vorrebbe a titolo definitivo. L’Inter ha sempre dichiarato di non voler cedere l’attaccante, ma in caso di necessità sarebbe disposta a farlo a patto di riaverlo la stagione successiva grazie ad una prelazione che il Genoa si impegnerebbe a lasciare sul giocatore a favore dei nerazzurri.