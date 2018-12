Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha così parlato a Radio Rai dopo la sconfitta dei rossoblu in casa della Roma: "Abbiamo lavorato sul fatto che la Roma è in condizioni psicologiche particolari, per aggredirli alti. Ci sentiamo defraudati dei nostri errori ma anche di qualche errore tecnico. C'è stato qualche episodio clamoroso non visto e non guardato. Abbiamo fatto dei passi avanti ma dobbiamo cercare di essere più uniti e concentrati nella fase difensiva. Quello che abbiamo provato, con pressione a centrocampo e ripartenze sugli esterni, c'è. Ho chiesto di avere coraggio e l'han fatto, ora cercheremo di correggere altri errori".