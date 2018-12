Genoa, Prandelli: "Rigore netto, per me è un errore clamoroso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha commentato la sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei rossoblù si è soffermato sull'episodio finale, la spinta di Florenzi su Pandev: "Sì, l'ho visto benissimo. Era chiaro. Ci sentiamo un po' defraudati. Abbiamo fatto degli errori tecnici, ma ci sono stati anche errori tecnici arbitrali. Non ho capito perché non hanno riguardato l'episodio. Questo per me è un errore clamoroso, ma non lo tocca solo con le mani ma anche con i piedi. Peccato, perché abbiamo affrontato una Roma in difficoltà, volevamo sfruttare questo aspetto. Siamo ripartiti bene, ma abbiamo sbagliato qualcosa soprattutto nell'ultimo passaggio".

Dovete migliorare la fase difensiva. "Sì, è chiaro che dobbiamo capire gli errori, ma soprattutto dobbiamo mantenere un equilibrio tra i reparti. Il calcio è una situazione veloce, devi essere bravo e capace ma devi essere molto più attento in area di rigore".

Vi è mancato l'ultimo passaggio. "Si, se guardiamo i dati abbiamo avuto molte opportunità. Ci è mancato l'ultimo passaggio, quello più importante. Secondo me la partita l'abbiamo persa a cinque secondi dal primo tempo. Abbiamo preso una ripartenza che ha condizionato tutto. Siamo in vantaggio, è chiaro che se andiamo avanti possiamo correggere qualcosa. La partita l'abbiamo persa lì".

Sei rimasto fuori per molto: ti sei sentito vittima di ingiustizie? "No sono contento di essere qui. Ho grandi motivazioni, voglio cominciare senza nessuna polemica. Ho tanto entusiasmo, ho una squadra potenzialmente buona. Dobbiamo trovare equilibri in fase difensiva. Possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Roma in difficoltà? "Loro hanno cambiato sistema di gioco, non trovi subito di incanto tutte le marcature. Siamo ripartiti bene, siamo arrivati vicini, ci è mancata la qualità nell'ultimo passaggio. Ma soprattutto la tranquillità".

Kouamé e Piatek? "Sono due giocatori con caratteristiche particolari. Aprono bene il fronte di attacco, ma hanno buone sensibilità in area. Kouamè ha delle basi fantastiche, ma deve migliorare. La base è molto importante. Non so nulla di mercato, sono giocatori importanti per noi mi auguro che rimangano con noi".