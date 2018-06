Genoa, pressing per Sandro: il Benevento vuole riscattarlo

© foto di Federico Gaetano

Ultime notizie legate al futuro di Sandro, centrocampista del Benevento che dovrebbe lasciare la Campania. Il Mattino scrive che continua il pressing del Genoa ma c'è la concreta possibilità che il club del patron Vigorito versi, entro il 20 giugno, i due milioni e trecentomila euro previsti per il riscatto del giocatore all'Antalyaspor per poi costringere tutte le pretendenti a sedersi a tavolino per aggiudicarsi il brasiliano.