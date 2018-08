Genoa, pressing Sporting su Lapadula. Galatasaray e Angers alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Lisbona resta in forte pressing per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Genoa. Il club lusitano sta provando a chiudere, intanto alla finestra resta altre società europee, secondo il Secolo XIX: fra queste, il Galatasaray e l'Angers, mentre le ipotesi spagnole ventilate negli scorsi giorni sembrano decisamente più complicate.