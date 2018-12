Genoa, Preziosi: "A gennaio tre innesti. Prandelli è motivato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche dei recenti cambi sulla panchina del Grifone: "Ballardini? Non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve partire e fare gioco, fa fatica. In 14 anni è stato esonerato 13 volte, ci sarà un motivo Il mio errore non è stato mandare via Ballardini, ma richiamare Juric. Sembrava maturato, abbiamo deciso di dargli un'altra chance. Non ha funzionato. Meglio un generale fortunato che bravo. E Juric non è fortunato, le cose gli girano sempre contro. Prandelli? Per tutti ormai è cotto, ma ho intravisto in lui la voglia di dimostrare, di stare dentro un progetto. Ho trovato un uomo molto motivato e ricco di esperienza. Ho chiesto a Prandelli di calmare l'ambiente, lui non sarà mai contestato. Deve solo rimettere a posto la squadra, anche con due o tre innesti che faro a gennaio".