© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista al Corriere dello Sport per Enrico Preziosi, il presidente del Genoa ha parlato anche di Krzysztof Piatek. "L'ho visto in un filmato e il giorno dopo l'ho chiuso, temendo che me lo portassero via. L’ho pagato 4,5 milioni e vedrete quanto varrà tra un paio di anni. Ma non abbiamo solo lui in attacco… Anche Favilli e Kouame sono il nostro futuro. Ballardini un'istituzione per il Genoa? Un’istituzione no, diciamo che è un allenatore importante che a Genova ha sempre fatto bene. È anche per questo motivo che i tifosi lo amano".