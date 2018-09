Genoa, Preziosi: "Il Napoli aveva offerto più della Juventus per Perin"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Noi abbiamo fatto presente che c'era la possibilità Perin, ma il Napoli era su Leno. Poi gli azzurri hanno fatto un'offerta maggiore rispetto a quella della Juventus, ma ormai il ragazzo era dei bianconeri. Forse se ne sono accorti tardi, è un peccato perché dispiace vederlo in panchina". Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi, intervistato da Radio Marte. "Piatek al Napoli? La storia ha detto e dimostrato che tra Genoa e Napoli nessun affare è possibile per cui non riusciamo ad essere né compratori né venditori col club azzurro. Piatek è un giocatore importante per il Genoa, ma ancora deve dimostrare il suo valore".