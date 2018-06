Genoa, Preziosi: "Laxalt mai chiesto dalla Lazio, Mandragora ci piace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così di Laxalt e di diversi temi legati al mercato della sua squadra: "La Lazio non l'ha mai chiesto, non c'è una richiesta specifica, quando ci sarà lo dirò. Mandragora? Ci interessa, sicuramente. Perin è uno dei portieri più forti d'Europa, ci siamo lasciati ma ne parlerò sempre bene, è un ragazzo d'oro. Lapadula è un giocatore che a me piace tantissimo, l'ho comprato personalmente: credo che oggi i giocatori si giudichino a seconda dei gol che fanno. Ma credo che in una stagione normale Gianluca tornerà quello che conosciamo. Ottimista su Bertolacci? A noi è un giocatore che sicuramente interessa, vediamo se ci sono le basi per concludere l'operazione con il Milan".