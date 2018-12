© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a Radio Rai Uno soffermadosi sul prossimo mercato di gennaio: "Piatek o Kouamé via già a gennaio? Affermo tranquillamente che nessuno dei due lascerà il Genoa a gennaio. Abbiamo già parlato con Prandelli per decidere cosa fare in entrata, subito nella prima settimana di gennaio".