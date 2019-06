© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, è quasi fatta per lo scambio tra Sassuolo e Genoa per Francesco Cassata e Alessandro Russo. Il centrocampista è da settimane nel mirino dei rossoblu e la trattativa è adesso prossima alla conclusione. Il portiere classe 2000, invece, si trasferirebbe alla corte di Roberto De Zerbi. Le parti sono incontrate oggi e si rivedranno in settimana per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.