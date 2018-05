Genoa, rebus Veloso: può rinnovare ma a cifre inferiori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Miguel Veloso con la maglia del Genoa è ancora incerto. Il centrocampista portoghese ha il contratto in scadenza ma c'è un'opzione per un rinnovo di altri tre anni. L'ingaggio da un milione pesa non poco sulle casse rossoblù, anche perché nelle ultime due stagioni ha saltato circa un terzo del campionato per infortunio. Con Preziosi ci sono già stati contatti, possibile che si vada verso una permanenza con riduzione dell'ingaggio, visto che il portoghese a Genova sta benissimo. L'alternativa è la partenza verso i ricchi contratti della Cina. Lo riporta Il Secolo XIX.