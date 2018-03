Genoa, rinnovo Perin: trattativa in corso. Accelerata dopo la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX aggiorna circa la situazione contrattuale di Mattia Perin, tornato ad essere un pilastro del Genoa e in corsa anche per il ruolo di numero uno della Nazionale post-Buffon. Con il suo agente, Alessandro Lucci, c'è da tempo in piedi un discorso relativo al rinnovo del contratto che scade nel 2019: ci sono stati alcuni incontri ma l'accelerata dovrebbe arrivare solo a salvezza conquistata. Intanto Perinetti si è cautelato bloccando Lukasz Skorupski, attuale vice di Alisson alla Roma.