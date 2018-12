© foto di PHOTOVIEWS

Il Genoa cerca un centrocampista per potenziare la squadra di mister Ivan Juric. La Gazzetta dello Sport scrive che Enrico Preziosi vuole attendere l'estate per riportare Andrea Bertolacci in Liguria, vista la scadenza contrattuale del calciatore col Milan fissata al prossimo 30 giugno. Si pensa anche al ritorno di Stefano Sturaro, ora allo Sporting.