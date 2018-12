Genoa, Romero: "Juric grande allenatore, mi ha dato tanta fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, il difensore del Genoa Cristian Romero parla così dei suoi primi mesi in rossoblù: "Mi chiamano Cuti nello spogliatoio, un soprannome che mi ha dato mio padre. L'esordio con la Juve? Non è stato facile, sono stato fermo per due mesi per infortunio e all'arrivo di Juric mi ha dato subito grande fiducia, un grande allenatore".