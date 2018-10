Genoa, Romero: "Preso il 15% della cessione, metà l'ho data al Belgrano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Genoa, Cristian Romero, ai microfoni de Il Secolo XIX spiega la sua scelta di venire in Italia. "Avevo altre offerte, ma il Genoa ha insistito con più forza. Qui c'è tradizione argentina, Gentiletti mi aveva suggerito di venire. E poi ho trovato Spolli, gran persona, gran giocatore. Sono arrivato che non dicevo una parola di italiano, mi ha sempre aiutato. E anche Criscito mi dà tanti consigli. Nella cessione al Genoa mi spettava il 15% - 240 mila euro - ho deciso di darne metà al Belgrano, hanno fatto molto per me, era la mia squadra del cuore".