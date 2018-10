© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Con la Juventus è durissima, ma vorrei vincere" è questo il pensiero di Romulo, centrocampista del Genoa ex della sfida contro i bianconeri, dalle colonne de Il Secolo XIX. "L'avventura a Torino? Poteva essere l'anno più bello della mia vita e invece... ero alla Juve con campioni come Buffon e Pirlo, Conte mi seguiva per la Nazionale ma non riuscivo a giocare. Piangevo spesso per la sofferenza di dover stare fermo. L'esonero di Ballardini? Il presidente è molto saggio e capisce tanto di calcio: ha visto che la squadra doveva migliorare ha fatto questa scelta. Con Juric va molto bene, ci sta facendo lavorare duro, punta molto sull'intensità, stiamo crescendo. Piatek? Già in ritiro avevo detto a Sandro e Bessa: 'Questo è un giocatore importante'".