© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romulo, esterno del Genoa che sabato affronterà la Juventus (la sua ex, squadra) ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Il cambio da Ballardini a Juric? Ballardini mi piaceva e con lui abbiamo fatto 12 punti, mica pochi. Il nostro presidente però è molto saggio e capisce il calcio, ha visto che la squadra doveva migliorare e ha fatto una scelta perché ciò avvenisse. Con Juric puntiamo sull’intensità. Lui è energico e grintoso, non molla un centimetro. Finito l’allenamento, però, è equilibrato e riflessivo. Piatek? Già in ritiro avevo visto che era un giocatore importante. Alla prima amichevole ha fatto 5 gol in un tempo. Poi ha segnato in tutte le partite tranne una. Non accade per caso. Lui ha velocità, tempi di gioco, un calcio di interno collo con il destro bellissimo e di testa colpisce come faceva un brasiliano famosissimo: Dadà Maravilha, fermandosi in aria".