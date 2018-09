Genoa, Romulo: "Qui il giusto mix tra talento e giocatori d'esperienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romulo, centrocampista del Genoa, alla vigilia del match con la Lazio ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero: "Mister Inzaghi pratica un bel gioco, con tanto pressing e velocità nella circolazione della palla. Immobile poi è uno degli attaccanti più forti in Europa. Con la Lazio dovremo fare una partita vicina alla perfezione, sbagliando il meno possibile e cercando di rifornire l’attacco per sfruttare la vena di Piatek. Il nostro avvio è stato positivo. Abbiamo pagato il black-out con il Sassuolo, potevamo raccogliere anche lì. Siamo una squadra che ha la capacità di lottare, talenti che danno qualità insieme a elementi esperti, come Criscito e Pandev, in grado di supportare i compagni con la loro personalità”.