Genoa, Rosi: "Non siamo salvi. Futuro? Sono tranquillo, vedremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Genoa, Aleandro Rosi, intercettato dai microfoni di PrimoCanale ha fatto il punto sul momento della squadra. "Matematicamente non siamo salvi, bisogna stare sul pezzo. A inizio stagione siamo partiti male in classifica, poi ci siamo risollevati facendo un grande cammino. La mia è stata una bellissima stagione, ho giocato abbastanza e mi sono divertito. Domenica giochiamo una gara difficile, contro l'Atalanta, ma ci godiamo la vittoria con il Verona. Futuro? Non so cosa farò, sono in scadenza".