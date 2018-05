Genoa, Rossi: "E' un nuovo inizio. Sogno di tornare in Nazionale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi ha parlato a Total Italian Football, magazine della Lega distribuito per il mercato estero, della sua stagione in rossoblù: "Le esperienze contribuiscono a renderti più forte ad affrontare le situazioni, specie se si ha un approccio positivo e si ha fiducia in se stessi. In questo atteggiamento mi sento americano. Ho sogni da realizzare e tante cose ancora da fare, salendo un gradino alla volta. Mai ho pensato di smettere con il calcio. E’ un nuovo inizio. Sogno di tornare un giorno in Nazionale e il Genoa è una tappa fondamentale. Queste ultime partite sono verifiche importanti. Sono orgoglioso di vestire la maglia di un grande club come il Genoa, per la sua storia e la sua fan-basis a partire dalla Gradinata Nord. Poche società in Europa hanno tifosi così appassionati".