Genoa, Rossi: "Non ho mai pensato di smettere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Smettere? Questa idea non l'ho mai presa in considerazione. Quest'estate ho lavorato in palestra, ho faticato per tornare e ci sono riuscito. Sono al Genoa, sono tornato in campo. E, soprattutto, al gol. Ho ancora qualche soddisfazione da levarmi. Vestire la maglia azzurra è stato un sogno, la prima volta con l’Italia è il ricordo più bello che ho: fu qualcosa di indescrivibile”.