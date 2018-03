Genoa-SPAL 1-0, al secondo rigore Lapadula non sbaglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo rigore per il Genoa, questa volta Lapadula non sbaglia. Necessario l'intervento del VAR, co l'arbitro che ha assegnato la massima punizione al Grifone ed ha mostrato il cartellino rosso a Vicari. Questa volta l'attaccante del Genoa non ha sbagliato: palla alta sotto la traversa, niente da fare per Meret.