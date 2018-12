Genoa-Spal, la moviola del primo tempo: Pasqua ne azzecca una (col Var)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primi 45 minuti complicati tra Genoa e Spal, con molto lavoro per moviola e soprattutto per l'arbitro Pasqua. Undici minuti e c'è già un episodio topico: Schiattarella porta avanti il pallone con la coscia, Criscito alza un po' troppo la gamba e colpisce il centrocampista ferrarese alla bocca dello stomaco. Fallo non cattivo che probabilmente è da punire con il giallo, ma l'arbitro è irremovibile e tira fuori il rosso. Poco dopo Petagna colpisce Romero in area ma l'arbitro non vede, sarebbe un giallo importante perché lo stesso attaccante poi, con una manata, atterra Biraschi guadagnandosi il giallo, impossibile esimersi.

Al ventinovesimo Sandro tenta di correre verso il pallone - che sta per uscire - e Fares incrocia le sue gambe nel tentativo di rincorrere a sua volta. Probabilmente non è volontario, ma il fallo dell'esterno appare netto. Anche stavolta Pasqua sorvola, senza andare a consultare il Var, nonostante venga richiamato a sua volta. Infine l'unica decisione sicuramente azzeccata: Fares calcia Romero in area, ma l'arbitro fa segno che non c'è stato contatto. A palla ferma è impossibile, anche qui, esimersi dal concedere il rigore che poi Piatek trasforma. Insomma, non proprio un primo tempo convincente per l'arbitro di Tivoli.