Genoa, Spolli: "A Frosinone tre punti pesanti"

Nicolas Spolli, difensore del Genoa, ha parlato del momento rossoblù. "Dopo due trasferte andate male, a Frosinone abbiamo preso tre punti pesanti e non scontati, perché vedrete che daranno fastidio a tanti. Nei primi 45' siamo stati padroni, poi ci siamo abbassati ma si è visto il Genoa che vuole i tre punti a ogni costo. Con un attaccante come Piatek sappiamo che se non subbiamo reti poi un gol arriva. Abbiamo trovato i nostri equilibri", riporta Il Secolo XIX.