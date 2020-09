Genoa-Torino? Preoccupa Juve-Napoli: recupero difficile. E torna il piano B di Gravina

vedi letture

Genoa-Torino, ma anche Juventus-Napoli. In attesa dei tamponi dei giocatori azzurri, sono queste le due partite a rischio dopo le tante positività tra i liguri. E la partita che preoccupa davvero, spiega il Corriere dello Sport, è la seconda. Perché rossoblù e granata non hanno impegni europei e, pur in un calendario ingolfato, non sarebbe impossibile trovargli uno spazio per il recupero. Discorso diverso per la sfida tra bianconeri e azzurri, che diventerebbe un vero e proprio problema organizzativo. Così, spiega il quotidiano, anche se al momento si discute solo di questi possibili rinvii, torna d'attualità il piano B di Gravina: una stagione rimodulata, con i playoff, per accorciare i tempi e facilitare eventuali nuovi incastri. Al momento è solo un'idea ma, dato l'evolversi delle cose, non è escluso diventi qualcosa di più a breve.