Genoa, trattativa col Brescia per lo scambio Morosini-Bisoli

Ritorno al Brescia per Leonardo Morosini? Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Genoa sarebbe infatti in trattative con il Brescia per il fantasista classe '95, nell'ultima stagione in prestito all'Avellino. Una trattativa che porterebbe a uno scambio con Dimistri Bisoli diretto verso Genova. Alla finestra, però, c'è anche l'Empoli.