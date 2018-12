© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sul mercato in uscita che attende il Genoa, con il terzino Ivan Lakicevic (25) e il difensore Lisandro Lopez (29) pronti a salutare per cercare spazio altrove. Si troverà anche una sistemazione, probabilmente in prestito, pure per Gianluca Lapadula (28). Il riscatto dal Milan per 11 milioni porta il Genoa a sperare che una nuova avventura possa aiutare la punta a ritrovare gol e sorriso, anche per evitare minusvalenze.