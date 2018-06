Genoa, triplo colpo dall'Inter: Emmers è la chiave

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Genoa ha riallacciato i contatti con la dirigenza dell’Inter per definire il passaggio in rossoblù, a titolo definitivo, del portiere romeno Andrei Radu, del terzino Federico Valietti e del centrocampista offensivo belga Xian Emmers. Contestualmente sono state gettate le basi per il trasferimento a luglio del talentino Eddie Salcedo (classe 2001) in nerazzurro. Le parti si riaggiorneranno oggi per provare a chiudere, anche se su Emmers i nerazzurri non hanno ancora sciolto le riserve. Per il belga, infatti, resta viva anche l’ipotesi Chievo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.