Genoa, tutti pazzi per Piatek: c'è il Napoli, Juve in agguato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti pazzi per Piatek. Difficilmente il bomber del Genoa lascerà il Grifone durante il mercato di gennaio, ma sul polacco potrebbe scatenarsi un'asta milionaria. Al momento le indiscrezioni parlano di un fortissimo interesse del Napoli, con subito dietro Inter e Borussia Dortmund. La Juventus è in agguato, così come il Bayern Monaco con i tedeschi alla ricerca di un'alternativa a Robert Lewandowski, compagno di Naizionale di Piatek. Più defilate Roma e Monaco. Lo riporta Tuttosport.