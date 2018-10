Genoa, Veloso: "Grande gara a Torino, grazie al club per la possibilità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due settimane di lavoro pieno per Miguel Veloso, tornato ufficialmente al Genoa. Dopo la firma sul contratto, scatta il conto alla rovescia per il ritorno in campo. “Mi sono ricaricato. Non vedo l’ora di potermi rendere utile. Con Juric mi ero trovato bene. Predilige un calcio propositivo che si adatta alle mie caratteristiche”, ha detto.

Il pareggio in casa della Juventus permette di affrontare il match con l’Udinese con un’inerzia positiva. “Il Genoa ha giocato una grande partita a Torino. La classifica è buona, senza contare che abbiamo il jolly del recupero con il Milan. Conviene puntare velocemente alla salvezza come primo obiettivo. Una volta raggiunti, vedremo se sarà possibile guardare oltre. Ringrazio per la possibilità che mi è stata data”, ha detto.