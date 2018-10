Genoa, Veloso verso il ritorno. Pronto accordo annuale

TMW - Tutti pazzi per Piatek, la Roma lo cerca per il dopo Dzeko

Otto gol in sei partite sono un gran bel biglietto da visita per Krzysztof Piatek, centravanti polacco di proprietà del Genoa. Pagato 4 milioni di euro dal Cracovia non più tardi di qualche mese fa, finora ha l'incredibile media di una rete ogni 50 minuti, compreso il poker di Coppa...