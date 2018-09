"Un dolore enorme per Genova". Un mese dal dramma del ponte Morandi, a Il Secolo XIX parla Nicolas Spolli, difensore del Genoa: "Per andare a Pegli passo vicino al ponte e penso a chi non c'è più, alle famiglie coinvolte. Non bisogna dimenticare, serve giustizia: ci sarà qualche colpevole, no?".

Sulla gara contro il Sassuolo.

"Il calcio è questo, devi accettare pure gli sbagli, non cercare colpevoli, fare autocrifica ma avere autostima. Abbiamo sbagliato 20' da quando c'è Ballardini, ci sta, non bisogna drammatizzare: ora voltiamo pagina, pensiamo al Bologna".