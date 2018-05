Geronimo Rulli, dall'offerta del Napoli all'interesse del Boca Juniors

© foto di J.M.Colomo

Il Boca Juniors ha individuato il prescelto per blindare la propria porta: si tratta di Geronimo Rulli, ex obiettivo del Napoli. Secondo quanto riporta Radio La Red, il presidente degli Xeneizes Daniel Angelici volerà presto in Spagna per incontrare la Real Sociedad e presentare un'offerta ufficiale. L'argentino classe '92 aveva iniziato la sua carriera in patria con la maglia dell'Estudiantes.