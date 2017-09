Gerson: "Felice alla Roma, credo che quest'anno giocherò"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la gara di ieri contro la Chapecoense, Gerson ha parlato ai microfoni di Globoesporte: "È stata un’emozione molto forte perché siamo brasiliani e abbiamo sentito molto tutto quello che è successo. Poteva succedere a noi. È stata un’emozione molto forte vedere Follmann dare il calcio d’inizio. Guardare lui e Alan (Ruschel, ndr), è stata una grande emozione. I giocatori viaggiano sempre, siamo sempre in aereo, poteva accadere anche a noi. È stata una cosa molto importante quella che hanno fatto Roma e anche il Barcellona, hanno onorato questo momento e sono molto felice di aver partecipato".

Sull'esperienza a Roma - "Ora sono felice e mi sono adattato, è già il mio secondo anno qui. Sto parlando un pochino di italiano (ride, ndr). Sono felice, la famiglia è felice, quindi andiamo avanti. Quando un giocatore lascia il Brasile e viene a giocare qui in Europa è difficile. L’anno scorso per me era di adattamento. La stagione è iniziata ora, abbiamo giocato due partite. Non ho ancora giocato, ma credo di giocare in questa stagione"