Ghoulam: "Che orgoglio rappresentare Napoli, giorno importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Faouzi Ghoulam è tornato. Il terzino del Napoli, un anno dopo, è partito titolare, ha riassaporato il campo e ha regalato due assist niente male. L'esterno algerino, dopo il match col Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' un giorno molto importante. Ma oggi l'importante era vincere. Era una partita non semplice da approcciare, perché ora abbiamo una gara fondamentale in Champions League. Il gol segnato subito ci ha aiutato. Poi il raddoppio di Ounas ci ha fatto bene, ci stava mancando fluidità nel gioco. Visto il risultato di ieri tra Juve e Inter era importante vincere. Per me oggi l'importante era veramente la squadra. Meret ha fatto bene. C'era l'esordio di Amin che ha fatto bene alla squadra. Siamo tutti pronti per giocare. Capitano? Sono tanti anni che sono qua. Sono felice di rappresentare questa città, per me è un orgoglio vestire questa maglia e ancor di più questa fascia di capitano. Tengo a ringraziare la società e lo staff medico. E' un orgoglio giocare in questa squadra. Vestirono la mia maglia l'anno scorso, col numero 31, io lo ricordo e ci tengo a ringraziare tutti".