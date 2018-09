Giampaolo: "Quagliarella? Non ho bisogno di scuse, conta solo la Samp"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole sull'uscita polemica di Quagliarella nel match contro la Fiorentina: "Non ho bisogno di scuse. È una questione di gestione del gruppo, perché io alleno un gruppo di 25 giocatore. L'importante è chiarirsi e affrontare le problematiche. Io lo faccio sempre perchè non voglio lasciarmi niente per strada. Bisogna poi tenere conto dell'aspetto emotivo del giocatore. Questo lo metto nel conto. Sono dinamiche che capisco e conosco, l'importante per me è gestire 25 giocatori. Quello che conta è la Samp che è al di sopra di ogni interesse".