Giampaolo su Jankto: "Mi aspetto di più da lui. Domani non sarà titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere Jankto in campo dal primo minuto: "Barreto è fuori per un po'. Perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui mi aspetto di più. Deve metabolizzare il fatto che prima era titolare e ora meno e lo ha patito. Ma i giocatori forti vengono fuori da situazioni del genere. Ci scontriamo sul campo con lui ma perché da lui voglio di più, lo voglio portare ad esprimersi ad alto livello. Mi pare che abbia cambiato atteggiamento. Domani non parte dall'inizio".