Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Fonte: Gianlucadimarzio.com

E' fatta per l’arrivo di Salah al Liverpool. Accordo raggiunto tra le due società ed il giocatore sosterrà domani le visite mediche con i Reds: si tratta di un'operazione di circa 45 milioni bonus compresi, il che la rende la più redditizia di sempre per il club giallorosso. Restando sempre in tema Roma, e sul fronte uscite, ieri c'è stato un incontro tra l'agente di Manolas e il ds Monchi per parlare dell'offerta di 30 milioni presentata dallo Zenit. Si tratta di una proposta importante che sarà valutata, anche insieme al presidente Pallotta (dal quale Monchi e Di Francesco presto voleranno). Per quanto riguarda le (possibili) entrate, la Roma si è inserita per Ounas: è dunque sfida tutta italiana, tra giallorossi e il Napoli, per il centrocampista offensivo del Bordeaux. Per la Juventus adesso è caccia al terzino e sono stati avviati i contatti per Matteo Darmian. L'esterno basso dello United non è più un incedibile per i Red Devils, quindi oltre a De Sciglio e all'idea Cancelo del Valencia, i bianconeri potrebbero fare sul serio anche per Darmian.

Il Milan ci prova ancora per Donnarumma perché la questione rinnovo ancora non è definitivamente chiusa. Proseguono infatti i contatti tra le parti, per provare ancora a convincere il giocatore a firmare dato che ci sono margini per riaprire la trattativa. In stand by però allora restano le questioni relative alle alternative al portiere classe ’99, come Perin (sempre più scettico ad accettare). Domani intanto ci sarà l'incontro con la Fiorentina per Kalinic: Corvino è già a Milano e si cercherà l'intesa tra i club. L'attaccante croato ha dato la sua disponibilità al trasferimento e Lapadula potrebbe essere una contropartita interessante per i viola. C'è, invece, ancora distanza con la Lazio per Biglia. I biancocelesti non fanno sconti e il Milan potrebbe virare sull'alternativa che è Krychowiak del PSG. Continuano anche i contatti per Pellegri, il classe 2001 del Genoa che il Milan lascerebbe comunque in rossoblù altri due anni in prestito (ad una cifra bassa e con bonus legati alle presenze). Inter: Ever Banega è un giocatore in uscita. Piace in Liga, e se la pista Espanyol si è complicata (a causa dell’offerta spagnola che non ha soddisfatto i nerazzurri) si riapre la possibilità di un suo ritorno al Siviglia, club in cui l’argentino ha già giocato. L’agente del giocatore, Simonian, oggi era infatti a Milano proprio per discutere di questo possibile ritorno di fiamma. In serata, cena di mercato con il Genoa: si è parlato di possibili operazioni tra i club. Ai rossoblù piacciono Biabiany, Puscas e Caprari (che però può finire nell'affare Skriniar come contropartita per la Samp); mentre l'Inter ha parlato anche di Izzo (difensore che però interessa anche alla Fiorentina). Capitolo Borja Valero: c'è ottimismo per il buon esito di questa operazione. Francesco Forte invece, dopo i prestiti a Lucchese e Perugia, tornerà all’Inter. Entro la prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti per fare il punto della situazione. Per il suo futuro è molto probabile un nuovo prestito in B, con Empoli e Spezia che già si sono informate. La Lazio pensa a rinforzare la difesa e Timothy Castagne, terzino destro del Genk, è un obiettivo. L'operazione costa intorno ai 5 milioni di euro.

Sampdoria: Bruno Fernandes è pronto a diventare un nuovo rinforzo per lo Sporting Clube de Portugal. Operazione vicina alla chiusura ed ufficialità attesa dopo l’Europeo Under21, quando il giocatore dunque tornerà in Portogallo per 9 milioni più bonus. E la Samp ha già pronto il sostituto: si tratta di Ilicic, per il quale sta lavorando il ds Osti che ha fatto passi importanti avanti per avvicinarsi ancora di più al centrocampista della Fiorentina. La Fiorentina intanto ha messo gli occhi sul giovane Fabio Depaoli, centrocampista classe ’97 del Chievo. Mentre lo stesso Chievo ha riscattato dall’Arezzo il giovane classe ‘99 Isufaj ed ha preso Gianluca Gaudino dal Bayern Monaco che proprio oggi ha sostenuto le visite mediche con i gialloblù (centrocampista tedesco classe ’96, figlio dell’ex calciatore Maurizio). L'Atalanta cerca il dopo-Kessie: offerta per Berge del Genk.

Per la porta il Torino abbandona l’idea Sirigu (a causa del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro, contro gli 1,2 che potrebbe offrire il club granata e tenendo conto del fatto che il PSG non è intenzionato a pagarne nemmeno una parte) mentre ci sono stati nuovi contatti per Karnezis dell’Udinese. Il Toro infatti cerca un titolare giusto per la prossima stagione, visto che da quella successiva poi punterà su Milinkovic-Savic. Inoltre, il Torino per la difesa punta Ferrari, di proprietà del Sassuolo (giocatore sul quale c'è anche il Leicester), mentre per l'attacco ha chiesto informazioni al Genoa per Simeone (sul quale ci sono anche Fiorentina, Villarreal e Siviglia). In più, sondaggio dello Zenit per Bonifazi. Il Bologna rivoluziona la difesa con l’arrivo di Gonzalez dal Palermo (1,5 milioni al club rosanero) e De Maio dall’Anderlecht. Sono sempre più vicini anche gli arrivi di Poli dal Milan, di Bradaric dal Rijeka ed è in dirittura anche l’affare Falletti dalla Ternana (si chiuderà nei prossimi giorni). Per quanto riguarda le uscite, invece, Oikonomou è a un passo dalla Spal (prestito con obbligo di riscatto). Viviani, infine, non sarà riscattato. Ufficiale l’addio di Bucchi al Perugia, oggi l’allenatore è stato ufficializzato sulla panchina del Sassuolo. Il Crotone è interessato a Matteo Ricci e domani è in programma un incontro con la Roma proprio per questo centrocampista che ha trascorso la passata stagione al Perugia.

Serie B: Tedino sarà il nuovo allenatore del Palermo, dopo l’esperienza sulla panchina del Pordenone. Per quanto riguarda invece il closing, oggi è stato ratificato l’accordo tra Baccaglini e Zamparini ed il passaggio di proprietà è previsto entro il 30 giugno. Per la Pro Vercelli domani è prevista la chiusura dell’operazione Grossi (difensore classe ’98) dalla Roma, mentre Ingrosso resta solamente un’idea. E’ vicino invece l’arrivo di Marco Firenze, trequartista di proprietà del Crotone. Doppia trattativa Cesena-Chievo per Garritano e Kupisz. Al Cesena piace anche Suagher, difensore centrale di proprietà dell'Atalanta. Il Pescara si prepara ad accogliere Andrea Palazzi, centrocampista classe '96 di proprietà dell'Inter: venerdì la firma.

Dall’estero: Fabio Coentrao chiude la sua parentesi al Real Madrid ed è pronto ad iniziare una nuova avventura allo Sporting Clube de Portugal (oggi ha sostenuto le visite mediche col nuovo club). Anthony Modeste (dal Colonia) è un nuovo giocatore del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Colpo del Monaco che prende per 3 milioni di euro (il costo della clausola) il baby fenomeno Jordi Mboula dal Barcellona.