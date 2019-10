Ryan Giggs, leggenda dei Red Devils, ha raccontato il primo Cristiano Ronaldo conosciuto ai tempi del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di beIN Sports: "Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe diventato uno dei migliori marcatori della storia del calcio. Nella sua prima gara contro il Bolton aveva esagerato. Non passava la palla, troppi dribbling, molte simulazioni. Era frustrato... Per lui è stato un inizio difficile al Manchester United. Ma all’improvviso è cambiato tutto. Tutti noi sapevamo che dovevamo passare la palla a Cristiano. In una squadra con gente come Rooney, Scholes e Tevez noi sapevamo che dovevamo comunque passarla a CR7. Solo lui poteva fare la differenza. Riusciva a farti uscire da situazioni difficili e decidere da solo la partita. Alcuni diventano grandi in un particolare momento della carriera, ma Cristiano ha ripetuto grandi prestazioni, uniche, in tanti club. Dal Manchester United al Real Madrid e ora alla Juventus. Ha adattato negli anni il suo stile di gioco. In area è letale, ti mangia vivo. Dribbla, passa la palla, usa il destro e il sinistro. Non c’è alcun dubbio che debba essere considerato tra i migliori di sempre", le parole dell'attuale ct del Galles.