Gimenez, uomo mercato Atletico. Almeno fino a prima del Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Gimenez è uno dei migliori difensori del globo. Lo si capiva già nel 2014, quando di anni ne aveva solamente diciannove e, con una sola presenza nell'Atletico Madrid, riusciva già a ritagliarsi un ruolo da titolare (e da protagonista) con l'Uruguay, una delle squadre più grintose - e difficili da "bucare" - del mondo. Non è la consacrazione definitiva, quella di oggi, ma potrebbe davvero essere il suo Mondiale, giocato da titolare come spalla di Godin, altro grande campione nonché compagno in Colchonero.

Sarebbe stato un uomo mercato, Gimenez, se non avesse fatto come Griezmann. Il rinnovo appena prima del Mondiale lo hanno tolto dalle grinfie di alcune società, anche italiane come la Juventus, che avrebbero voluto presentare un'offerta irrinunciabile. Sessanta milioni, per un giovane e con così tanta esperienza, sembrava quasi un prezzo di saldo, considerato che de Ligt, anni diciotto, non viene ceduto dall'Ajax per la medesima cifra.