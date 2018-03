Giudice Sportivo: multa di 10mila euro e diffida per Walter Zenga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giudice Sportivo ha sanzionato quest'oggi l'allenatore del Crotone Walter Zenga con un'ammenda di 10mila euro e una diffida per l'atteggiamento tenuto durante la sfida contro la Roma. Di seguito la motivazione: "Per avere, al 4° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara e per avere proseguito detto atteggiamento dopo il provvedimento di allontanamento; nonché per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un collaboratore della Procura federale nell'esercizio delle sue funzioni; recidivo".