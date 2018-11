© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Rossi è pronto a ripartire, anche dalla MLS. L'ex attaccante di Parma e Fiorentina ha parlato a ProSoccerUsa.com del suo futuro, non escludendo l'ipotesi di provare l'avventura in USA. In questi giorni "Pepito" si sta allenando coi New York Red Bulls: "Lascio ogni porta aperta. Tornare a casa e giocare qui sarebbe qualcosa di pazzesco perché ho questa area del New Jersey nel sangue. Mi piacerebbe fare parte della cultura calcistica di questa zona, che sia NJ o NY. Mi piacerebbe parlarne".